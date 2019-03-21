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Mogi das Cruzes

Livraria fecha e espaço vira local de prática de tiro ao alvo em SP

Locais para praticar airsoft e jogos que simulam combates são comuns e a atividade tem ganhado adeptos no Brasil

Publicado em 21 de Março de 2019 às 09:39

Publicado em 

21 mar 2019 às 09:39
Crédito: Pixabay
Em outubro de 2018, a Livraria Saraiva fechou lojas em todo o Brasil e entre elas estava a do Mogi Shopping, em Mogi das Cruzes. No lugar em que ficava a livraria está funcionando agora o Sniper X Airsoft, um espaço para prática de tiro ao alvo com fuzil, pistola elétrica e pistola a gás e "bolinhas". E, em breve, também para a prática de arco e flecha.
Locais para praticar airsoft e jogos que simulam combates são comuns e a atividade tem ganhado adeptos no Brasil. O Mogi Shopping apresenta o Sniper X Airsoft, presente também no Shopping Cantareira Norte, onde é possível atirar com equipamentos que simulam armas reais, entre seus espaços de lazer. Antes de ocupar o local atual, a empresa tinha um "estande de tiros de airsoft" no shopping.

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