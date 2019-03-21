Livraria fecha e espaço vira local de prática de tiro ao alvo em SP

Em outubro de 2018, a Livraria Saraiva fechou lojas em todo o Brasil e entre elas estava a do Mogi Shopping, em Mogi das Cruzes. No lugar em que ficava a livraria está funcionando agora o Sniper X Airsoft, um espaço para prática de tiro ao alvo com fuzil, pistola elétrica e pistola a gás e "bolinhas". E, em breve, também para a prática de arco e flecha.