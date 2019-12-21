Liverpool tem nos pontas uma arma poderosa para final do Mundial

Firmino entrou na reta final do jogo para fazer o gol da vitória do Liverpool sobre o Monterrey Crédito: Fifa/Divulgação

O ataque do Liverpool que vai enfrentar o Flamengo neste sábado (21) faz referência às clássicas escalações com três atacantes: Salah, Firmino e Mané. Isso significa dois atacantes pelas laterais do campo e um centroavante na área. Na final do Mundial do Clubes, o melhor time da Europa resgata uma figura meio desprestigiada nas últimas décadas no País: o ponta.

"Klopp é um dos grandes treinadores do mundo. É um criador. O time dele joga em um 4-3-3 diferente. Ele é diferente", disse o português Jorge Jesus, elogiando o rival do Liverpool.

No esquema do time inglês, Firmino faz a função de pivô para tabelas ou triangulações, oferece profundidade necessária para prender os zagueiros e flutua, vindo buscar o jogo no meio de campo. Os pontas também fazem mais de uma função. Eles podem "cair" por dentro puxando a marcação dos laterais e criando espaços.

O holandês Johan Cruyff, falecido em 2016, costumava criticar os jornalistas afirmando que eles confundem velocidade com visão de jogo. "Se eu começar a correr antes que os outros vou sempre parecer mais rápido", dizia. Isso explica como funciona o método de jogo do Liverpool. Os passes do time inglês sempre percorrem longas extensões, quase nunca com bolas rifadas. E os pontas sempre começam a correr antes.

Existem outros exemplos. O técnico Tite usou Everton como ponta para vencer a Copa América. David Neres, do Ajax, Douglas Costa, da Juventus, também correm pelos lados. "A figura do ponta sempre vai ser importante. Ela está associada à velocidade, ao drible e à procura por espaços em uma faixa do campo com menos atletas", diz Zé Sérgio, um dos grandes ponteiros de sua geração.