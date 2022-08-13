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Folha de São Paulo

Litoral catarinense recebe quase 600 pinguins mortos em semana de ciclone

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo de um ciclone na última quarta (10), o litoral de Santa Catarina recebeu 596 pinguins mortos entre terça (09) e sexta (12). A contagem...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2022 às 17:02

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 17:02

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo de um ciclone na última quarta (10), o litoral de Santa Catarina recebeu 596 pinguins mortos entre terça (09) e sexta (12). A contagem foi feita pela Associação R3 Animal, que atua na região.
Ao todo, 622 pinguins foram encontrados. Entretanto, apenas 24 estavam vivos ao serem localizados. Além das aves, tartarugas e outros animais foram localizados pelos pesquisadores. Grande parte deles estava na ilha de Santa Catarina.
De acordo com uma representante da A3, não é possível afirmar que todos os pinguins foram mortos em função do ciclone.
Segundo a entidade, é comum que as aves se desloquem pelo litoral de Santa Catarina nesta época do ano e, inclusive, que muitos morram por serem jovens e não terem experiência na travessia.
Vários dos pinguins encontrados nas praias catarinenses nos últimos dias apresentavam avançado estado de composição. Para especialistas, a condição poderia indicar que os animais estavam mortos há mais dias e foram levados até a areia por meio das ondas fortes e do mar agitado verificado nos últimos dias.

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