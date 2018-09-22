Lisboa desconversa sobre ser ministro de Haddad e indica Hartung e Vescovi

Ana Paula Vescovi é secretária-executiva do Ministério da Fazenda Crédito: Saulo Cruz

Dois nomes capixabas foram ventilados nesta sexta-feira (21) como possíveis ministros caso o candidato à Presidência da República, Fernando Haddad (PT), vença a eleição. Durante entrevista, o economista Marcos Lisboa, amigo do petista, citou Ana Paula Vescovi e o governador Paulo Hartung (MDB) como "boas escolhas" para o Ministério da Fazenda e Casa Civil.

De acordo com a entrevista concedida à "Folha de São Paulo", Lisboa, atual presidente do Insper, disse que não poderia opinar sobre a especulação de um convite a assumir o Ministério da Fazenda, pois nem havia sido convidado ao posto. Mas, durante a conversa, o economista avaliou que é vital reunir o melhor grupo para enfrentar a crise, que pode ser agravada se as medidas corretas não forem tomadas.

Lisboa também comentou que a atual equipe econômica do Ministério da Fazenda está apta, sugerindo manter as pessoas que a compõe e ter como ministra a atual secretária-executiva da pasta, Ana Paula Vescovi, e ressaltou o trabalho que fez quando foi ministra do Tesouro. "Tem todas as habilidades e competências para assumir o ministério", disse à "Folha", referindo-se ao Ministério da Fazenda.

Vescovi já foi secretária de Fazenda do Estado do Espírito Santo. Em 2016, a capixaba foi indicada pelo então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para assumir a Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. Em abril deste ano, foi nomeada como secretária-executiva do Ministério da Fazenda.

Outro nome citado por Lisboa, durante a entrevista, foi o de Paulo Hartung. Segundo o presidente do Insper, ele seria um bom nome para a Casa Civil, por possibilitar a interlocução entre o governo e os demais poderes, por já ter atuado como deputado, senador e estar no terceiro mandato como governador do Espírito Santo.

À "Folha", Lisboa disse que seria importante ter um político habilidoso, com bom trânsito no Poder Legislativo, mas que ao mesmo tempo compreendesse a estrutura da máquina pública e a dimensão do problema fiscal atual. "O melhor nome para o cargo é Paulo Hartung", falou à "Folha de São Paulo".

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