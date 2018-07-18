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Disputa pelo governo

Linha cruzada: coordenador da campanha de Alckmin liga para Colnago

Marconi Perillo telefonou para o vice-governador e incentivou uma candidatura tucana ao Palácio Anchieta

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 00:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 00:12
Marconi Perillo manteve contato com vice-governador do Estado Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Horas depois de o ex-governador Renato Casagrande (PSB) relatar um telefonema que recebeu do ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB), um aparelho tocou em outro local do Espírito Santo. De acordo com a assessoria do vice-governador César Colnago, o coordenador da pré-campanha de Alckmin, Marconi Perillo, ligou na noite desta terça-feira (17) para Colnago e também para o governador Paulo Hartung (MDB), "incentivando candidatura tucana ao Palácio Anchieta no pleito deste ano".
Já Alckmin, de acordo com Casagrande, falou sobre a possibilidade de o PSB local, que até então está no polo oposto na disputa eleitoral, realizar conversas com os tucanos do Estado. Isso sinalizaria a ideia de uma possível composição futura, já sem Colnago no páreo, uma vez que o socialista é pré-candidato e lidera as intenções de voto para o Executivo estadual. "Eu disse (ao Alckmin) que se houvesse vontade dos dois partidos, nós conversaríamos", conta o socialista.
Colnago se colocou como opção do grupo palaciano para a disputa pelo governo do Estado após Hartung anunciar que não vai tentar a reeleição.
O senador Ricardo Ferraço (PSDB), que também havia se colocado, decidiu manter a pré-candidatura ao Senado. O nome de Colnago havia perdido força na segunda-feira (16), mas voltou à tona nesta terça.
> Geraldo Alckmin telefona para Renato Casagrande
O telefonema de Perillo para o vice-governador pode ser sido uma "resposta" ao de Alckmin para Casagrande, como um sinal de que o clima pode estar mudando. Ou não. O bloco de partidos segue em conversas internas, mas ainda sem definição do nome que deve substituir Hartung na corrida pelo Palácio. Outro cotado pelo grupo é o empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB). 
(Com colaboração de Rafael Freitas)

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