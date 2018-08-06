Líder de protestos vira vice de Aridelmo Teixeira ao governo

Médica Jéssica Polese Crédito: Reprodução/Facebook

A médica Jéssica Polese é a vice do candidato Aridelmo Teixeira na disputa ao governo do Estado. Ambos são filiados ao PTB. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do partido, Serjão Magalhães.

De acordo com o dirigente, a candidatura de Aridelmo é irremovível. Antes, chegou-se a cogitar a possibilidade de o PTB compor a chapa do Podemos, de Rose de Freitas, também candidata ao governo.

Jéssica Polese liderou protestos contra o PT e a favor do impeachment em Vitória. Ela chegou a se colocar como pré-candidata ao Senado, mas recuou.