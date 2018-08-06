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Corrida ao Palácio Anchieta

Líder de protestos vira vice de Aridelmo Teixeira ao governo

A médica Jéssica Polese, que também é do PTB, foi confirmada na chapa pela direção do partido

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 01:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 01:35
Médica Jéssica Polese Crédito: Reprodução/Facebook
A médica Jéssica Polese é a vice do candidato Aridelmo Teixeira na disputa ao governo do Estado. Ambos são filiados ao PTB. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do partido, Serjão Magalhães.
De acordo com o dirigente, a candidatura de Aridelmo é irremovível. Antes, chegou-se a cogitar a possibilidade de o PTB compor a chapa do Podemos, de Rose de Freitas, também candidata ao governo.
Jéssica Polese liderou protestos contra o PT e a favor do impeachment em Vitória. Ela chegou a se colocar como pré-candidata ao Senado, mas recuou.
O PTB estará coligado ao PMB, que tem o advogado Rogério Bernardo como o candidato ao Senado do grupo. "O PMB é partido alinhado com o novo, com a qualidade. Não tem medalhão da política", frisou Serjão, candidato a deputado federal.

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