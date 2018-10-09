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Resultados eleitorais

Líder da extrema-direita italiana comemora Bolsonaro no 2º turno

Matteo Salvini defende que este é mais um exemplo da revolução do bom senso que está percorrendo toda a Europa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 12:05

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 12:05

Matteo Salvini Crédito: Reprodução
O líder da extrema-direita italiana e ministro do Interior, Matteo Salvini, comemorou os resultados eleitorais no Brasil e os votos recebidos pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL). Nas redes sociais e entrevistas, ele fez questão de declarar apoio ao brasileiro e insinuar que seu movimento também ganha adeptos em outras partes do mundo.
O Brasil também muda, escreveu o italiano, em uma referência ao fato de que a vitória da direita no País segue a mesma tendência registrada na Itália e em outros países europeus. A esquerda derrotada e ar fresco, completou na segunda-feira, 8.
Horas depois, durante uma entrevista coletiva ao lado da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, Salvini voltou a elogiar o resultado eleitoral de Bolsonaro. Segundo ele, este seria mais um exemplo da revolução do bom senso que está percorrendo toda a Europa.
Salvini fez questão de defender o candidato brasileiro também em uma entrevista a uma rádio. "Não entendo alguns jornalistas italianos que chamam de racista-nazista-xenófobo qualquer um que defenda mais ordem e segurança para os cidadãos", disse.
POLÊMICAS
Acusado de racista por grupos de direitos humanos na Europa e mesmo parcelas da Igreja Católica, Salvini tem se envolvidos em polêmicas com a Comissão Europeia em razão da gestão da onda migratória na Itália.
Seu resultado nas urnas surgiu depois de prometer que, se vencesse, iria expulsar 500 mil estrangeiros clandestinos. A oposição o acusa ainda de ter inflamado a tensão racial com suas declarações. Mas ele minimiza o problema, alegando que são os imigrantes os responsáveis por um terço dos crimes cometidos hoje na Itália. Esse é o único e verdadeiro drama, disse.
Em meados deste ano, ele ainda foi criticado por mencionar uma frase cunhada por Benito Mussolini. Questionado sobre estar fomentando a xenofobia, Salvini respondeu em sua conta no Twitter: Muitos inimigos, muita honra. A frase ainda foi citada pelo ministro no dia do aniversário de Mussolini.
Também neste ano, o atual ministro do Interior causou polêmica durante um evento em Viena. A Itália precisava ajudar seus filhos a ter filhos, não a ter novos escravos para substituir as crianças que não estamos tendo, disse.
O histórico de declarações controvertidas de Salvini ainda inclui uma proposta que ele fez, em 2009, sugerindo que o transporte público em Milão fosse segregado entre moradores locais e estrangeiros. Segundo ele, deveria ser pensado assentos ou vagões reservados para milaneses.
Diante das críticas, ele amenizou o tom e alegou que era apenas uma provocação para dizer que os residentes eram minorias e que, como tal, precisavam ser resguardados.

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