Lewandowski pede vista e manda para plenário mais um recurso de Lula

Crédito: ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista de um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estava em julgamento no plenário virtual. Nesse tipo de julgamento, os votos são inseridos no sistema interno da Corte, sem a necessidade de encontro presencial entre os ministros. Lewandowski quer que o caso seja analisado no plenário físico. A inclusão da pauta de julgamentos depende de decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

O julgamento começou na sexta-feira da semana passada. Até agora, apenas o relator, ministro Edson Fachin, tinha apresentado o voto, negando o pedido de Lula para suspender os efeitos da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A defesa quer que Lula seja posto em liberdade até que o STF e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julguem recursos que questionam a condenação do TRF-4. Os advogados também pedem que o ex-presidente seja considerado apto a participar das eleições, em obediência a uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Há duas semanas, Lewandowski também pediu vista de um habeas corpus de Lula que estava em julgamento no plenário virtual, para ser transferido para o plenário físico. O ministro pediu vista do novo recurso porque os pedidos são semelhantes: o efeito suspensivo da condenação do TRF-4. No julgamento do habeas corpus, sete ministros já tinham votado contra as pretensões de Lula. Havia apenas um voto a favor, de Marco Aurélio Mello.