Lewandowski diz que mais de mil postos de combustíveis podem estar nas mãos do crime organizado

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o crime organizado pode estar operando em mais de mil postos de combustíveis no Brasil. O ministro disse ainda que pediu a Polícia Federal para abrir um inquérito para apurar a atuação desses grupos no setor.

A declaração foi dada na primeira reunião do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado, nesta quarta-feira (5). Ela teve como foco o enfrentamento à atuação de grupos criminosos no setor de combustíveis.

Ministro da Justiça diz ter pedido abertura de inquérito para a Polícia Federal Crédito: Freepik

O ministro destacou a necessidade de estudar, identificar e propor medidas para combater a infiltração dessas organizações na distribuição de combustíveis.

"Um setor que tem preocupado muito as autoridades, não só federais, mas também estaduais, é exatamente o da distribuição de combustíveis. Temos alguns dados e vamos agora nos certificar se isso é uma realidade: que o crime organizado estaria controlando mais de mil postos de combustíveis. Além disso, controlam algumas refinarias de petróleo e de etanol. Os governadores têm se queixado disso", disse o ministro ao iniciar a reunião.

Participaram do encontro representantes do Ministério de Minas e Energia, da Receita Federal, do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Após a reunião, o ministro explicou que determinaria à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar a atuação do crime organizado na distribuição de combustíveis. Ele também destacou que membros desse núcleo fornecerão informações para subsidiar a PF e aprofundar as investigações.

"Temos vários inquéritos [na PF], mas são setoriais, focados em investigar problemas localizados [postos de combustíveis]. O que queremos é realizar um inquérito mais amplo e abrangente. A grande fonte de renda do crime organizado é o tráfico, e esse dinheiro precisa ser aplicado em alguma atividade lícita. O tráfico é uma das principais fontes de alimentação dessa lavagem de dinheiro", disse.

Ele disse que muitas das medidas que devem ser tomadas não serão somente de natureza policial, mas vão depender também de alterações legislativas, inclusive na área tributária.

No mês passado, o ministro assinou uma portaria que estabelece a criação do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado. O objetivo principal é coordenar ações e desenvolver estratégias integradas entre os órgãos da pasta no combate ao crime organizado.

Entre as responsabilidades do núcleo, destacam-se o mapeamento de grupos criminosos e suas atividades, a promoção da integração e da desburocratização dos processos para a apreensão de bens dessas organizações, além da análise de propostas para enfraquecê-las e descapitalizá-las.