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Eleições 2018

Lelo é contra a decisão do MDB de limitar dinheiro de campanha

De acordo com o deputado, que preside a sigla no Estado, decisão de deixar candidatos ao governo sem parte do Fundo Eleitoral terá que ser rediscutida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 00:35

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 00:35

Deputado Lelo Coimbra é líder da maioria na Câmara Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara
Um dia após o presidente nacional do MDB, Romero Jucá, afirmar que candidatos ao governo pelo partido não receberão nenhuma parte do Fundo Eleitoral para financiar suas campanhas este ano, o presidente da sigla no Espírito Santo, o deputado federal Lelo Coimbra, contesta a decisão e afirma que novas discussões terão que ser feitas para definir as fatias do fundo.
A Executiva Nacional do MDB irá repassar R$ 234 milhões  parcela a que tem direito do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)  apenas para deputados federais (R$ 1,5 milhão cada) e senadores (R$ 2 milhões) em busca de reeleição e aos diretórios estaduais, além dos 30% a candidatas mulheres, uma obrigação legal.
O Fundo Eleitoral é a única fonte de recursos, não há como não haver verba. Temos 14 pré-candidatos ao governo no país
Lelo Coimbra - Presidente estadual do MDB
Com isso, os candidatos a governador, inclusive quem busca a reeleição, terão que solicitar recursos públicos do Fundo Eleitoral por escrito aos diretórios regionais, que repartirão um total de R$ 54 milhões. Este é justamente o caso do Espírito Santo. Se for realmente candidato a mais quatro anos no governo, Paulo Hartung (MDB) teria que recorrer a Lelo Coimbra, que é pré-candidato à reeleição para deputado federal, para levantar dinheiro.
"Isso não existe. Essa decisão terá que ser rediscutida", afirma Lelo. Segundo ele, a declaração ocorreu após uma reunião do partido, na qual ele não estava presente, embora também faça parte da Executiva nacional.
"Antes disso, tivemos uma primeira reunião, na qual Henrique Meirelles (pré-candidato à Presidência da República) disse que se autofinanciaria e ficou decidido que os governadores teriam uma referência de R$ 5 milhões, os senadores de R$ 2,5 milhões, os deputados federais de R$ 1,5 milhão e seriam discutidos os recursos para ver como se manteriam as chapas de quem não tem mandato para deputado federal e deputado estadual", diz Lelo.
Lelo é taxativo: "O Fundo Eleitoral é a única fonte de recursos, não há como não haver verba. Temos 14 pré-candidatos ao governo no país".
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinado a custear campanhas eleitorais, foi criado como uma alternativa ao financiamento empresarial, proibido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta aprovada pelo Congresso Nacional definiu que R$ 1,7 bilhão em recursos públicos serão divididos entre os partidos nas eleições de 2018.

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