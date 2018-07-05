Lelo é contra a decisão do MDB de limitar dinheiro de campanha

Deputado Lelo Coimbra é líder da maioria na Câmara Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara

Um dia após o presidente nacional do MDB, Romero Jucá, afirmar que candidatos ao governo pelo partido não receberão nenhuma parte do Fundo Eleitoral para financiar suas campanhas este ano, o presidente da sigla no Espírito Santo, o deputado federal Lelo Coimbra, contesta a decisão e afirma que novas discussões terão que ser feitas para definir as fatias do fundo.

A Executiva Nacional do MDB irá repassar R$ 234 milhões  parcela a que tem direito do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)  apenas para deputados federais (R$ 1,5 milhão cada) e senadores (R$ 2 milhões) em busca de reeleição e aos diretórios estaduais, além dos 30% a candidatas mulheres, uma obrigação legal.

O Fundo Eleitoral é a única fonte de recursos, não há como não haver verba. Temos 14 pré-candidatos ao governo no país Lelo Coimbra - Presidente estadual do MDB

Com isso, os candidatos a governador, inclusive quem busca a reeleição, terão que solicitar recursos públicos do Fundo Eleitoral por escrito aos diretórios regionais, que repartirão um total de R$ 54 milhões. Este é justamente o caso do Espírito Santo. Se for realmente candidato a mais quatro anos no governo, Paulo Hartung (MDB) teria que recorrer a Lelo Coimbra, que é pré-candidato à reeleição para deputado federal, para levantar dinheiro.

"Isso não existe. Essa decisão terá que ser rediscutida", afirma Lelo. Segundo ele, a declaração ocorreu após uma reunião do partido, na qual ele não estava presente, embora também faça parte da Executiva nacional.

"Antes disso, tivemos uma primeira reunião, na qual Henrique Meirelles (pré-candidato à Presidência da República) disse que se autofinanciaria e ficou decidido que os governadores teriam uma referência de R$ 5 milhões, os senadores de R$ 2,5 milhões, os deputados federais de R$ 1,5 milhão e seriam discutidos os recursos para ver como se manteriam as chapas de quem não tem mandato para deputado federal e deputado estadual", diz Lelo.

Lelo é taxativo: "O Fundo Eleitoral é a única fonte de recursos, não há como não haver verba. Temos 14 pré-candidatos ao governo no país".