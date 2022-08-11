Leitura de carta pela democracia tem defesa do sistema eleitoral no Recife

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A leitura da carta em defesa da democracia no Recife reuniu estudantes, membros de movimentos sindicais e sociais e outros integrantes da sociedade civil na manhã desta quinta-feira (11).
O ato aconteceu na escada principal da Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco.
A manifestação começou às 10h30 com uma passeata nas imediações da faculdade. Por volta das 11h15, a leitura da carta foi iniciada. O ato foi encerrado perto das 12h.
Os participantes levaram bandeiras do Brasil e de Pernambuco e proferiram palavras contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O hino nacional também foi executado pelo carro de som presente na localidade.
Os manifestantes também defenderam em discursos o sistema eleitoral brasileiro.
Ao final do ato, houve coro a favor do candidato do PT à Presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva.