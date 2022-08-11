  • Brasil
  • Leitura de carta pela democracia tem defesa do sistema eleitoral no Recife
Leitura de carta pela democracia tem defesa do sistema eleitoral no Recife

Agência FolhaPress

11 ago 2022 às 09:50

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 09:50

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A leitura da carta em defesa da democracia no Recife reuniu estudantes, membros de movimentos sindicais e sociais e outros integrantes da sociedade civil na manhã desta quinta-feira (11).
O ato aconteceu na escada principal da Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco.
A manifestação começou às 10h30 com uma passeata nas imediações da faculdade. Por volta das 11h15, a leitura da carta foi iniciada. O ato foi encerrado perto das 12h.
Os participantes levaram bandeiras do Brasil e de Pernambuco e proferiram palavras contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O hino nacional também foi executado pelo carro de som presente na localidade.
Os manifestantes também defenderam em discursos o sistema eleitoral brasileiro.
Ao final do ato, houve coro a favor do candidato do PT à Presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Histórias de resistência, mistério e sobrevivência movimentam as estreias da semana na Netflix (Imagem: Mouse family | Shutterstock)
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?
Imagem de destaque
Segundo suspeito de roubo de malote em Guaçuí se entrega à polícia
Conversa sobre atitudes no jogo termina em confronto entre Ana Paula e Breno (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Sincerão no BBB 26: Samira fica de fora do pódio de Ana Paula; veja resumo da dinâmica

