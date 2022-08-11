Leitura da carta na UERJ tem fala de advogados e gritos de 'democracia fica'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A leitura da carta pela democracia, realizada no Salão Nobre de Direito da UERJ, no Rio, foi antecedida por falas de advogados, defensores públicos e professores, que discursaram pela importância do Direito para o exercício da democracia.

Cerca de 200 pessoas, a maioria formada por estudantes, acompanham o evento na manhã desta quinta-feira (11). Ao fim de cada discurso, o público grita 'Bolsonaro sai, democracia fica'.

Heloísa Helena Gomes Barboza, diretora da Faculdade de Direito da UERJ e primeira mulher a exercer o cargo, lembrou o período em que era estudante, durante a ditadura.

"Nada mais genuíno para a democracia do que um movimento que vem das pessoas e dos alunos. Só quem foi aluno e aluna na época da ditadura militar sabe a importância que tem renovar, a todo o momento, a luta democrática", disse a diretora.

O advogado e ex-reitor da UERJ, Ricardo Lodi Ribeiro, lembrou da primeira versão da carta, em 1977, lida na Faculdade de Direito da USP.