Leitura da carta na PUC-Rio tem gritos de 'fora Bolsonaro', 'Lula', 'Marielle' e hino nacional

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A leitura da "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros" na PUC-Rio foi encerrada aos gritos de "Fora Bolsonaro", "Lula", "Marielle presente" e com o hino nacional.

"Falar dessas memórias significa algo que coletivamente nossos estudantes, nossos filhos, precisam presenciar. Sou de 1975. O que sei e escutei por pessoas queridas que me contam. Imagina a geração 2000, que hoje se depara às vezes com: 'Qual é a questão de você questionar uma eleição?'. É uma questão muito grave para que a gente conseguisse alcançar a rotinização de eleições no país", disse a professora de ciência política da PUC Alessandra Maia.