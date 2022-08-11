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Folha de São Paulo

Leitura da carta na PUC-Rio tem gritos de 'fora Bolsonaro', 'Lula', 'Marielle' e hino nacional

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A leitura da "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros" na PUC-Rio foi encerrada aos gritos de "Fora Bolsonaro", "Lula", "Marielle presente"...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 09:13

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 09:13

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A leitura da "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros" na PUC-Rio foi encerrada aos gritos de "Fora Bolsonaro", "Lula", "Marielle presente" e com o hino nacional.
O documento foi lido por professores da AdPUC (Associação dos Docentes da PUC-Rio) nos pilotis da universidade, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.
"Falar dessas memórias significa algo que coletivamente nossos estudantes, nossos filhos, precisam presenciar. Sou de 1975. O que sei e escutei por pessoas queridas que me contam. Imagina a geração 2000, que hoje se depara às vezes com: 'Qual é a questão de você questionar uma eleição?'. É uma questão muito grave para que a gente conseguisse alcançar a rotinização de eleições no país", disse a professora de ciência política da PUC Alessandra Maia.

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