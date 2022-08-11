Leitura da carta da Fiesp é chamada de união de capital e trabalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, citou o presidente Jair Bolsonaro (PL), ao falar das ameaças à democracia. Em uma união inusitada, as oito maiores centrais do país assinaram a carta, capitaneada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). O clima do evento é de união de "capital e trabalho".

Falando em nome das centrais, Torres pediu para que o movimento de 11 de agosto se tornasse um fórum permanente de defesa dos direitos dos brasileiros. Ele também pediu que a plateia levantasse os punhos, em defesa da democracia.

Também participou da primeira leitura a UNE (União Nacional dos Estudantes) e, mais cedo, a Coalizão Negra por Direitos discursou, em nome das entidades de defesa dos direitos humanos.