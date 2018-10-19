Legislativo capixaba fica cinco anos 'mais jovem' após eleição 2018

As eleições de 2018 diminuíram a média de idade dos parlamentares capixabas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado. No geral, os novos representantes têm uma idade média de 51 anos e sete meses, sendo cinco anos e três meses mais jovem quando comparada à composição atual, que tem média de 56 anos e 10 meses de idade.

O efeito "rejuvenescedor" foi mais forte entre os dez deputados federais eleitos pelo Espírito Santo para a Câmara. É lá que está a menor média de idade do Legislativo eleito em 2018, com média de 50 anos e dois meses. É também onde está o parlamentar mais jovem, Felipe Rigoni (PSB), de 27 anos.

Analisando os 513 deputados federais eleitos pelo país, a média de idade na Câmara passou de 50 anos para 49 anos. O mais jovem eleito é o deputado paulista Kim Kataguiri (DEM), de 22 anos. Do outro lado da pirâmide etária, Luiza Erundina (PSOL), também de São Paulo, é, aos 84 anos, a deputada federal que mais soprou velinhas de aniversário entre os eleitos.

CÂMARA É MAIS JOVEM QUE ASSEMBLEIA

Na Câmara, a atual composição da bancada capixaba, que encerra seu mandato nos próximos meses, tem média de idade de 58 anos e sete meses. Ou seja, é oito anos e cinco meses "mais velha" do que a nova bancada formada para os próximos quatro anos.

Além de Rigoni, há quatro parlamentares na faixa dos 40 anos, três na casa dos 50 e dois com mais de 60 anos.

Na Assembleia, a média de idade caiu três anos e 11 meses. A atual composição tem média de 55 anos e nove meses, contra 51 anos e oito meses da nova legislatura. Assim, os parlamentares do Legislativo estadual têm mais idade do que os da bancada do Espírito Santo na Câmara.

O atual presidente da Assembleia e deputado reeleito, Erick Musso (PRB), continua entre os mais jovens da Casa, com 31 anos, mas perde o posto de "mais novo" para o atual vereador da Serra e deputado eleito, Alexandre Xambinho (Rede), que é apenas um mês mais jovem.

Musso é um dos deputados mais jovens a ser eleito. Ele entrou no Parlamento em 2014, aos 27 anos.

O mais velho da próxima legislatura é o deputado estadual reeleito Theodorico Ferraço (DEM), que completa 81 anos em novembro.

SENADORES SÃO OS QUE TÊM MAIS IDADE

Já quanto ao Senado, os eleitos pelo Espírito Santo se mantiveram como o grupo dos que têm mais idade entre os parlamentares capixabas. No entanto, também houve "rejuvenescimento" na Casa.

Os três senadores que representam o Espírito Santo atualmente, Ricardo Ferraço (PSDB), Magno Malta (PR) e Rose de Freitas (Podemos), têm uma média de idade de 61 anos e oito meses.

Em 2019, com a entrada de Fabiano Contarato (Rede), 52 anos, e Marcos do Val (PPS), 47 anos, e a saída de Magno e Ferraço, a média de idade dos senadores do Espírito Santo passará para 56 anos.

Rose, que disputou o governo e agora volta para mais quatro anos como senadora, tem 69 anos. O mandato no Senado é de oito anos.