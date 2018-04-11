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São Paulo

Lava Jato quer investigar Geraldo Alckmin sem foro

o cunhado do tucano, Adhemar Cesar Ribeiro, também é alvo da investigação

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 21:23
A força-tarefa do Ministério Público Federal requereu ao vice-procurador da República Luciano Mariz Maia, que remeta "o mais rápido possível" inquérito sobre o ex-governador Geraldo Alckmin, citado por delatores da Odebrecht como beneficiário de recursos para campanha eleitoral; cunhado do tucano, Adhemar Cesar Ribeiro, também é alvo da investigação. O documento é subscrito por nove procuradores da República.
As investigações sobre o tucano eram de competência do Superior Tribunal de Justiça até o último dia em que permaneceu no Palácio dos Bandeirantes. Alckmin renunciou ao cargo na última sexta-feira (6) para disputar a indicação de seu partido para concorrer a Presidente da República. Dessa forma, ele perdeu o foro por prerrogativa de função.
CONFIRA ABAIXO O DOCUMENTO
Dessa forma, a FT da Lava Jato em SP requereu a Maia, que representa o MPF na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que remeta o inquérito de Alckmin que tramita na corte à Força Tarefa.
A investigação contra o ex-governador de São Paulo foi aberta a partir da petição 6639/STF encaminhada pelo Ministro Edson Fachin à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
Depoimentos de colaboradores da Operação Lava Jato (Benedicto Barbosa da Silva Junior, Carlos Armando Guedes Paschoal e Arnaldo Cumplido de Souza e Silva) indicaram o repasse de recursos para Alckmin a título de contribuição eleitoral. As doações ilegais teriam contado com a participação do cunhado do pré-candidato a presidente, Adhemar César Ribeiro.
A FT requereu que as investigações a respeito (judiciais e extrajudiciais relativas à Lava Jato) sejam encaminhadas para São Paulo com urgência, tendo em vista o andamento avançado de outras apurações correlatas sob nossa responsabilidade.
COM A PALAVRA, ALCKMIN
A reportagem está tentando contato com a defesa do ex-governador Geraldo Alckmin.

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