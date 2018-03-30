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Acidente

Lancha atropela cinco banhistas em Angra dos Reis

Uma das vítimas morreu e outra está em estado grave

Publicado em 30 de Março de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 17:39
No primeiro dia do feriado prolongado de Páscoa, uma lancha atropelou banhistas na Lagoa Azul, na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 12h30 e as vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Japuíba.
A assessoria do Corpo de Bombeiros não soube informar quantas pessoas foram atingidas ou o estado das vítimas. De acordo com o G1, a lancha atingiu cinco banhista: uma das vítimas morreu e outra está em estado grave. O condutor teria se apresentado na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis).

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