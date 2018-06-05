Ladrões viajam com 11 reféns após assalto a caminhão de roupas

As vítimas foram libertadas em Barão de Antonina, na divisa de São Paulo com o Paraná, onde o caminhão foi abandonado Crédito: Google Street View

Criminosos viajaram 52 quilômetros com um caminhão roubado, em Taguaí, interior de São Paulo, levando 11 reféns presos no baú, na tarde desta segunda-feira, 4. As vítimas, rendidas numa estrada rural para ajudar a transferir a carga de roupas do caminhão para outro veículo, foram libertadas em Barão de Antonina, na divisa de São Paulo com o Paraná, onde o caminhão foi abandonado. Nenhum dos reféns ficou ferido. Os criminosos fugiram com a carga e, até a manhã desta terça-feira, 5, não tinham sido localizados.

O roubo aconteceu na frente de uma indústria têxtil, no distrito industrial de Taguaí. Cerca de seis homens chegaram em dois carros e renderam o motorista e o ajudante, levando o veículo com 24 mil peças de roupas, em sua maioria calças jeans. Os dois foram mantidos como reféns até o caminhão chegar a uma estrada rural no bairro da Várzea, já em Taquarituba, cidade vizinha, onde outro veículo esperava os criminosos. "Naquele local, eles foram rendendo aleatoriamente quem passava e os obrigava a ajudar na transferência da carga roubada para o caminhão deles", contou o delegado de Taguaí, Gabriel Fernandes Pires.

Entre os reféns estavam um grupo de trabalhadores rurais que passava numa van, um motociclista, um vaqueiro a cavalo e um casal que seguia de carro e também teve o automóvel furtado pelos criminosos. Depois que a roupa foi transferida para o segundo caminhão, os assaltantes mandaram que todos entrassem no baú do veículo roubado. Conforme os reféns, os homens estavam armados com pistolas e revólveres e tomaram os celulares do grupo. A porta foi trancada com cadeado e, durante cerca de uma hora, o caminhão rodou pela região com os reféns a bordo.