Ladrões tentam roubar veículo com figurinos de Katy Perry

Cantora homenageou vereadora em apresentação no Rio Crédito: Tuiki Borges / Divulgação

O caminhão que transportava os figurinos da cantora norte-americana Katy Perry, que se apresentou no Rio na noite do último domingo, foi alvo de criminosos armados, na madrugada desta segunda-feira. As informações são do Portal G1, da Rede Globo. O crime aconteceu no sentido Galeão da Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte.

Os bandidos abordaram o condutor do caminhão. Os integrantes do bando, no entanto, desistiram do roubo quando viram o que era transportado no veículo e fugiram. Antes disso, porém, eles teriam agredido o motorista.