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Rio de Janeiro

Ladrões tentam roubar veículo com figurinos de Katy Perry

Abordagem ocorreu na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré

Publicado em 20 de Março de 2018 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 10:10
Cantora homenageou vereadora em apresentação no Rio Crédito: Tuiki Borges / Divulgação
O caminhão que transportava os figurinos da cantora norte-americana Katy Perry, que se apresentou no Rio na noite do último domingo, foi alvo de criminosos armados, na madrugada desta segunda-feira. As informações são do Portal G1, da Rede Globo. O crime aconteceu no sentido Galeão da Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte.
Os bandidos abordaram o condutor do caminhão. Os integrantes do bando, no entanto, desistiram do roubo quando viram o que era transportado no veículo e fugiram. Antes disso, porém, eles teriam agredido o motorista.
Durante sua apresentação em solo carioca, a popstar homenageou a veradora Marielle Franco, morta na semana passada no bairro do Estácio. No dia do assassinato, seu motorista, Anderson Pedro Gomes, também foi atingido e não resistiu. Enquanto entoava a balada "unconditionally " uma foto da parlamentar apareceu no telão. A filha e a irmã de Marielle, na ocasião, foram chamadas ao palco.

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