Ladrões tentam roubar veículo com figurinos de Katy Perry

O caminhão que transportava os figurinos da cantora norte-americana Katy Perry, que se apresentou no Rio na noite do último domingo, foi alvo de criminosos armados, na madrugada desta segunda-feira. As informações são do Portal G1, da Rede Globo. O crime aconteceu no sentido Galeão da Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte.
Os bandidos abordaram o condutor do caminhão. Os integrantes do bando, no entanto, desistiram do roubo quando viram o que era transportado no veículo e fugiram. Antes disso, porém, eles teriam agredido o motorista.
Durante sua apresentação em solo carioca, a popstar homenageou a veradora Marielle Franco, morta na semana passada no bairro do Estácio. No dia do assassinato, seu motorista, Anderson Pedro Gomes, também foi atingido e não resistiu. Enquanto entoava a balada "unconditionally " uma foto da parlamentar apareceu no telão. A filha e a irmã de Marielle, na ocasião, foram chamadas ao palco.