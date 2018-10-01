Ladrões rendem funcionários e roubam medicamentos de hospital

Quatro suspeitos invadiram a unidade do Hospital São Camilo em Santana, zona norte de São Paulo, na tarde deste domingo (30) Crédito: Google Maps

Quatro suspeitos invadiram a unidade do Hospital São Camilo em Santana, zona norte de São Paulo, na tarde de domingo (30) e roubaram medicamentos da farmácia.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos chegaram armados em um Fiat Ducato, renderam os seguranças e invadiram a farmácia. O crime aconteceu por volta de 17h40. Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram.