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São Paulo

Ladrões rendem funcionários e roubam medicamentos de hospital

Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram; medicamentos levados tinham seguro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 12:47

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 12:47

Quatro suspeitos invadiram a unidade do Hospital São Camilo em Santana, zona norte de São Paulo, na tarde deste domingo (30) Crédito: Google Maps
Quatro suspeitos invadiram a unidade do Hospital São Camilo em Santana, zona norte de São Paulo, na tarde de domingo (30) e roubaram medicamentos da farmácia.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos chegaram armados em um Fiat Ducato, renderam os seguranças e invadiram a farmácia. O crime aconteceu por volta de 17h40. Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram.
De acordo com as informações prestadas pelo coordenador de segurança do hospital, os medicamentos levados tinham seguro. O caso foi registrado pelo 20°DP e será investigado.

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