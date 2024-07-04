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Rede social

Koo encerra atividades no Brasil e culpa 'ambiente de financiamento ruim'

Rede social indiana bombou em 2022, quando Elon Musk comprou o Twitter e o transformou em X
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2024 às 06:26

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 06:26

A rede social Koo, que despontou como possível substituta do X em 2022, anunciou nesta quarta-feira (3) o encerramento de suas atividades no Brasil.
"Koo anuncia seu encerramento hoje devido a um ambiente de financiamento ruim. Obrigado por tudo, Brasil. Nós amamos vocês. O passarinho amarelo diz um último adeus", anunciou a rede, com uma imagem de um passarinho chorando.
Nova rede chega para concorrer com Twitter
Koo prometia ser alternativa ao Twitter, atual X Crédito: Reprodução
No final de 2022, quando Elon Musk comprou o Twitter e anunciou mudanças drásticas, começando por trocar o nome da rede, muita gente ficou desesperada.
Notícias de que o selo de verificação passaria a ser pago e de que o novo dono promoveu demissões em massa na empresa fizeram com que boa parte dos usuários migrasse para o Koo.
O trocadilho com o nome da rede em português também ajudou a conquistar a simpatia dos brasileiros e, claro, rendeu memes.
As previsões sobre o fim do X, no entanto, não se confirmaram. Apesar das mudanças -e da tentativa da Meta em emplacar a concorrente Threads- a antiga rede do passarinho azul continua em atividade e segue sendo uma das mais utilizadas no Brasil.

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