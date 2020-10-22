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STF

Kassio Marques é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal

A data da posse deverá acertada até esta sexta-feira (23), entre Marques e o presidente da Corte, Luiz Fux. Não deve ser presencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 14:18

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 14:18

Kassio Nunes é desembargador federal no TRF-1
Kassio Nunes é desembargador federal no TRF-1 Crédito: Samuel Figueira/TRF 1ª Região
O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou nesta quinta-feira (22), o desembargador Kassio Nunes Marques para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, no último dia 13.
O nome de Kassio Marques foi aprovado na quarta (21), pelo Senado Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, o primeiro ministro do Supremo indicado pelo presidente Bolsonaro disse que a Operação Lava Jato precisa de "correções" e afirmou não ver dificuldades jurídicas ou políticas para implementar uma quarentena ao juízes que desejam se candidatar nas eleições.
Dentre outras falas, Marques se definiu aos senadores como um "garantista", evitou se posicionar diretamente sobre a prisão após condenação em segunda instância e declarou, ao ser questionado sobre aborto, que é um "defensor do direito à vida".
A nomeação de Marques para o Supremo está formalizada em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) publicada no período da tarde desta quinta-feira.

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