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Vantagens indevidas

Kassab é alvo de busca e apreensão da PF

Ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 10:44
Kassab Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação Gilberto Kassab (PSD) é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quarta-feira (19). A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e tem origem no acordo de colaboração dos executivos do grupo J&F.
Ao todo, a PF cumpre 8 mandados de busca e apreensão. Além de Kassab, são cumpridos mandados relacionados ao governador do Rio Grande do Norte Robison Faria.
Segundo a PF, o objetivo da ação é investigar o recebimento de vantagens indevidas, entre os anos de 2010 a 2016, por parte de Kassab. Os repasses das empresas de Joesley e Wesley Batista teriam como objetivo garantir que Kassab defendesse os interesses do grupo e apoiasse a candidata do PT Dilma Rousseff (PT) na eleição de presidencial de 2014.
Tanto Kassab como Faria são investigados por corrupção passiva e falsidade ideológica eleitoral. Ao longo da investigação, diz a PF, descobriu-se que os repasses para Kassab e Faria teria sido efetuados por meio da assinatura de contratos falsos com simulação de serviços entre as empresas do Grupo J&F e firmas indicadas pelos políticos.
Aproximadamente 40 policiais federais dão cumprimento aos mandados de busca e apreensão, sendo 6 mandados no estado de São Paulo e 2 no Rio Grande do Norte.

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