Eleições 2024

Justiça torna Nikolas e aliados réus acusados de desinformação eleitoral

Segundo denúncia, os suspeitos participaram de uma campanha organizada de desinformação em 2024 com o objetivo de influenciar o resultado do segundo turno em Belo Horizonte

De acordo com a denúncia, os suspeitos participaram de uma campanha organizada de desinformação nos últimos dias da eleição, com publicações em redes sociais, rádio, TV e internet, com o objetivo de influenciar o resultado do segundo turno em Belo Horizonte.>