Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça suspende uso de R$ 225 mi da Saúde para pagar policiais no RN
Greve da PM

Justiça suspende uso de R$ 225 mi da Saúde para pagar policiais no RN

O atraso nos salários fez policiais militares, civis e bombeiros iniciarem uma paralisação no último dia 19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 18:19

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 18:19

Centros comerciais de Natal (RN) foram palco de arrastões após greve da PM; Força Nacional foi acionada Crédito: Reprodução/Twitter @rnboletim
O juiz Eduardo Dantas, da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, suspendeu nesta segunda-feira o uso de R$ 225 milhões da Saúde para pagar servidores daquele estado. O recurso foi enviado pelo governo federal e teve remanejamento autorizado pela Justiça Estadual.
"Em suma, o que o governo do estado do Rio Grande do Norte pretende é a utilização de recursos alheios do governo federal, em desacordo com a situação que gerou a transferência desses recursos e a finalidade dessa transferência, para suprir ou sanear as falhas, deficiências e má-gestão de seus recursos públicos que impede o pagamento dos salários dos policiais civis e militares e que tem acentuado a já grave crise da segurança pública pela qual o estado atravessa", afirmou o magistrado na decisão.
O atraso nos salários fez policiais militares, civis e bombeiros iniciarem uma paralisação no último dia 19. Em decorrência da greve, o estado registrou 94 homicídios até a manhã de domingo, dia 31. Ou seja, aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 73 mortes violentas.
A chegada de 2.800 homens das Forças Armadas não alterou as estatísticas de homicídios. Somente na última sexta-feira, 29, data em que parte das tropas foi às ruas, ocorreram 17 crimes do tipo. A data foi marcada por ter registrado a maior quantidade de óbitos desde o início das paralisações, no último dia 19.
No último sábado, o desembargador Cornélio Alves, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, autorizou o estado a usar recursos federais para quitar os vencimentos. A decisão foi reforçada no domingo pelo desembargador Cláudio Santos, que considerou que o estado deveria priorizar pagamentos de salários dos policiais.
No entanto, o juiz federal Eduardo Dantas, em decisão tomada nesta segunda-feira, que os R$ 225 milhões devem ser usados em ações de saúde de média e alta complexidade, como estava previsto. E, caso o dinheiro federal já tenha sido transferido, a superintendência do Bancod o Brasil deve remanejá-lo para a conta de origem.
Já a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ofício nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF), para o qual pede a suspensão da liminar que permitiu o uso dos recursos federais da Saúde para custear pagamento estadual de pessoal. De acordo com ela, a Constituição proíbe uso de verba transferida pela União para pagar pessoal nos estados. Por isso, a medida seria inconstitucional. É o mesmo entendimento do juiz Eduardo Dantas.
AMEAÇA DE PRENDER GREVISTAS
O governo do Rio Grande do Norte e o comando da Polícia Militar (PM) avisaram nesta segunda-feira que iam cumprir determinação da Justiça Estadual de prender policiais civis e militares além dos bombeiros, que incitarem, defenderem ou participarem da paralisação iniciada no último dia 19.
Após reunião com o desembargador Cláudio Santos  autor da decisão que obriga os responsáveis pela PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros a punir os grevistas , a secretária de Segurança, Sheila Freitas, anunciou que vai publicar uma portaria informando a possibilidade de prisão para os agentes que não voltarem ao trabalho hoje.
"Em razão da determinação, nós pedimos que todos retornem às atividades. É imperioso o retorno, porque é uma determinação judicial para que eles (policiais militares e bombeiros grevistas) não incorram no crime de desobediência. É imperioso que se abram as delegacias e se faça o patrulhamento", disse Sheila.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica
Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara
Festival em Santa Teresa exalta o carbonara; veja pratos e participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados