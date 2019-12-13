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Lava jato

Justiça solta por engano ex-deputados estaduais do Rio

Edson Albertassi e Paulo Melo são réus da Lava Jato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:57

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:57

O ex-deputado e ex-presidente da Alerj Paulo Melo Crédito: Fernando Frazão/Arquivo/Agência Brasil
Um erro no número do alvará de soltura expedido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) levou à libertação dos ex-deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, presos pelas operações Furna da Onça e Cadeia Velha, desdobramentos da Lava Jato no estado.
Segundo o TRF2, o alvará saiu com os números dos processos da Furna da Onça e, indevidamente, com o da Cadeia Velha também, processo pelo qual eles permanecem presos preventivamente.
A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) confirmou que ambos deixaram o sistema nesta sexta-feira (13), mas, de acordo com o TRF2, os dois terão que voltar para a cadeia.
A Operação Cadeia Velha foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 14 de novembro de 2017. A Furna da Onça veio um ano depois, em 8 de novembro de 2018, como efeito das delações premiadas feitas por doleiros durante a Cadeia Velha.
A reportagem ainda está tentando contato com os advogados de Melo e Albertassi.

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