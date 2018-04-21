Justiça prorroga prazo para acordo entre Samarco e MPF

A lama que vazou da barragem que se rompeu em Mariana, em novembro, invadiu o Rio Doce Crédito: Elvira Nascimento/Divulgação

A Vale informou, nesta sexta-feira (20), que a 12ª Vara Federal Cível de Minas Gerais prorrogou para 25 de junho o prazo para a companhia e a BHP Billiton chegarem a um acordo com o Ministério Público Federal (MPF) em relação à Samarco. O acordo prevê a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrida em Mariana, Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015.

Essa será a quarta vez que a data é prorrogada. Os prazos anteriores venceriam em 30 de junho de 2017, 30 de outubro e depois 16 de novembro do mesmo ano. A entrega e as alterações anteriores nas datas foram homologadas pela Justiça com a participação das empresas e do MPF.

Em 19 de janeiro do ano passado, a Vale e BHP, controladoras da Samarco, celebraram um termo de ajustamento preliminar (TAP) com o MPF para definir os procedimentos e prazos para negociação de um acordo final em relação às ações civis públicas movidas contra a controlada decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG).

Até o dia 25 de junho, portanto, permanecem suspensas as ações movidas pela MPF contra a Samarco, no valor de R$ 155 bilhões.

NOTA DA SAMARCO

"Samarco, Vale e BHP solicitaram prorrogação até 25 de junho deste ano para a conclusão das negociações de um Termo de Ajustamento referente às duas principais Ações Civis Públicas relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão.

Dada a relevância e complexidade do tema, o referido pedido contou com a anuência do Ministério Público Federal (MPF) e foi aceito pela 12ª Vara da Justiça Federal, na tarde desta sexta-feira (20/04).