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Ações de combate

Justiça prorroga emprego da Força Nacional em apoio ao combate ao crime no MS

De acordo com a Portaria publicada no Diário Oficial da União, o emprego da Força Nacional está prorrogado para atuar em ações de Polícia Judiciária no combate à criminalidade no Mato Grosso do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 12:04

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 12:04

Homens da Força Nacional de Segurança patrulham ruas de Fortaleza
Ministério da Justiça decidiu prorrogar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Mato Grosso do Sul Crédito: João Dijorge
Ministério da Justiça decidiu prorrogar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio às ações de combate à criminalidade organizada do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com Portaria publicada na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial da União (DOU), o emprego da Força Nacional está prorrogado pelo prazo de 180 dias, no período de 3 de julho de 2020 a 29 de dezembro de 2020, para atuar em ações de Polícia Judiciária no combate à criminalidade no Estado. O prazo de apoio poderá ser prorrogado novamente se necessário for e se houver solicitação pelo órgão apoiado.

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