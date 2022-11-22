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Durante parto

Justiça nega pedido de soltura para anestesista acusado de estupro no RJ

Giovanni Quintella Bezerra teve o segundo pedido para revogar sua prisão preventiva negado. Anestesista foi preso em flagrante em julho, após crime ter sido registrado pelo celular de uma profissional que estava no momento do crime
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 nov 2022 às 08:24

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 08:24

Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso e autuado em flagrante por estupro
Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso e autuado em flagrante por estupro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Justiça do Rio de Janeiro negou um habeas corpus ao anestesista Giovanni Quintella Bezerra, denunciado por estuprar uma mulher durante o parto no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em julho. A decisão que negou liberdade ao acusado da última quinta-feira (17) é do desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo tramita em segredo de justiça. 
O Tribunal já havia negado, no dia 1º deste mês, pedido de liberdade para o réu.
O registro do crime foi feito pelo celular de uma das profissionais que acompanhavam a cesárea. O aparelho ficou escondido na parte interna de um armário dentro do centro cirúrgico. Quintella foi preso em flagrante no dia 10 de julho e sua prisão foi convertida em preventiva após passar por audiência de custódia.  
A primeira audiência sobre o caso está marcada para o dia 12 de dezembro na Comarca de São João de Meriti.

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