Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça não considera plástico em nuggets motivo para indenização
Rio Grande do Sul

Justiça não considera plástico em nuggets motivo para indenização

Para juiz gaúcho, consumidora não provou qualquer prejuízo à sua integridade física

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 13:25
Consumidora encontra plástico em empanado de frango no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução
Uma cliente entrou com ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) após afirmar ter encontrado um pedaço de plástico dentro de um nuggets da marca BRF. A consumidora registrou pedido por indenização por danos morais no Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeirinha, que considerou o pedido procedente, condenando a empresa ao pagamento de R$ 2 mil.
No entanto, a empresa recorreu à sentença. O relator do recurso, Juiz de Direito Cleber Augusto Tonial, julgou o pedido como improcedente por considerar que a aquisição de alimento com falhas de fabricação ou de transporte/estocagem (acondicionamento), que gerem a presença de corpo estranho em seu interior, não pode, por si só, determinar a obrigação de indenizar o consumidor por danos dessa natureza.
Segundo o juiz, não houve comprovação de que a consumidora ingeriu o produto com plástico. E acrescentou: ... Na hipótese de a autora tê-lo consumido, não provou qualquer prejuízo à sua integridade física... afirmou o juiz.
O magistrado concluiu que a constatação do objeto se resumiu a mero aborrecimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados