Justiça não considera plástico em nuggets motivo para indenização

Uma cliente entrou com ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) após afirmar ter encontrado um pedaço de plástico dentro de um nuggets da marca BRF. A consumidora registrou pedido por indenização por danos morais no Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeirinha, que considerou o pedido procedente, condenando a empresa ao pagamento de R$ 2 mil.
No entanto, a empresa recorreu à sentença. O relator do recurso, Juiz de Direito Cleber Augusto Tonial, julgou o pedido como improcedente por considerar que a aquisição de alimento com falhas de fabricação ou de transporte/estocagem (acondicionamento), que gerem a presença de corpo estranho em seu interior, não pode, por si só, determinar a obrigação de indenizar o consumidor por danos dessa natureza.
Segundo o juiz, não houve comprovação de que a consumidora ingeriu o produto com plástico. E acrescentou: ... Na hipótese de a autora tê-lo consumido, não provou qualquer prejuízo à sua integridade física... afirmou o juiz.
O magistrado concluiu que a constatação do objeto se resumiu a mero aborrecimento.