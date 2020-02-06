Justiça muda data de depoimento e Lula poderá ver o papa

Lula tinha depoimento marcado para o dia 11 de fevereiro Crédito: Fernando Madeira - 04/12/2017

A 10ª Vara Criminal Federal de Brasília decidiu marcar para o dia 19 de fevereiro, às 14h30, a audiência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Zelotes. O texto foi assinado pelo juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite.

Lula tinha depoimento marcado para o dia 11 de fevereiro, mas pediu à Justiça para adiar o interrogatório com a justificativa de que ele pretende viajar ao Vaticano para se encontrar com o papa Francisco.

O ex-presidente poderá visitar o papa caso não surja nenhuma contestação judicial.

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A audiência é referente à Operação Zelotes, em que o ex-presidente é investigado por suspeita de participar de uma suposta venda de uma medida provisória que teria atendido a interesses de empresas do setor automobilístico.

O petista sempre negou qualquer participação em esquema criminoso.

Segundo a defesa de Lula, a viagem dele ao Vaticano está agendada para o dia 12 deste mês, um dia após a data do depoimento na Justiça Federal, o que poderia trazer dificuldades logísticas nos deslocamentos.

Os advogados dizem ainda que, no dia 13, o ex-presidente vai se encontrar com o papa Francisco, com quem tem audiência agendada. A volta do petista para o Brasil está marcada para o dia 15 de fevereiro, segundo eles.