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Ex-presidente

Justiça muda data de depoimento e Lula poderá ver o papa

Lula tinha depoimento marcado para o dia 11 de fevereiro, mas pediu à Justiça para adiar o interrogatório com a justificativa de que ele pretende viajar ao Vaticano para se encontrar com o papa Francisco

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 20:03
Lula tinha depoimento marcado para o dia 11 de fevereiro Crédito: Fernando Madeira - 04/12/2017
A 10ª Vara Criminal Federal de Brasília decidiu marcar para o dia 19 de fevereiro, às 14h30, a audiência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Zelotes. O texto foi assinado pelo juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite.
Lula tinha depoimento marcado para o dia 11 de fevereiro, mas pediu à Justiça para adiar o interrogatório com a justificativa de que ele pretende viajar ao Vaticano para se encontrar com o papa Francisco.
O ex-presidente poderá visitar o papa caso não surja nenhuma contestação judicial.

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A audiência é referente à Operação Zelotes, em que o ex-presidente é investigado por suspeita de participar de uma suposta venda de uma medida provisória que teria atendido a interesses de empresas do setor automobilístico.
O petista sempre negou qualquer participação em esquema criminoso.
Segundo a defesa de Lula, a viagem dele ao Vaticano está agendada para o dia 12 deste mês, um dia após a data do depoimento na Justiça Federal, o que poderia trazer dificuldades logísticas nos deslocamentos.
Os advogados dizem ainda que, no dia 13, o ex-presidente vai se encontrar com o papa Francisco, com quem tem audiência agendada. A volta do petista para o Brasil está marcada para o dia 15 de fevereiro, segundo eles.

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