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Pedido negado

Justiça manda penhorar bens de Cunha para pagar custos de processo

Deputado cassado alegava que não tinha condições de pagar cerca de R$ 8 mil ao tribunal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 17:14

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 17:14

Eduardo Cunha, ex-deputado Federal Crédito: Lula Marques/Agência PT
A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de gratuidade feito pela defesa do deputado cassado Eduardo Cunha, após o ex-parlamentar perder na Justiça ação que movia contra o colunista do GLOBO, Arnaldo Jabor. Segundo Cunha, que está preso, ele não teria condições de pagar os custos do processo, de R$ 8.425,80, por estar com os bens bloqueados.
A juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves, da 52ª Vara Cível da Capital, resolveu então mandar penhorar "bens supérfluos, suntuosos e em duplicidade" encontrados na casa do ex-presidente da Câmara, conforme informou o blog do jornalista Ancelmo Gois.
Eduardo Cunha cumpre pena de 14 anos e seis meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

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