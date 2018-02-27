Justiça manda penhorar bens de Cunha para pagar custos de processo

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de gratuidade feito pela defesa do deputado cassado Eduardo Cunha, após o ex-parlamentar perder na Justiça ação que movia contra o colunista do GLOBO, Arnaldo Jabor. Segundo Cunha, que está preso, ele não teria condições de pagar os custos do processo, de R$ 8.425,80, por estar com os bens bloqueados.