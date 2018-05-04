Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça manda banco ressarcir cliente por descontos indevidos
Maceió

Justiça manda banco ressarcir cliente por descontos indevidos

Juiz da 4.ª Vara Cível de Maceió considera que contrato é 'obscuro' e que a instituição financeira faz transação vedada pelo Código de Defesa do Consumidor

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 17:08
Carteira com dinheiro e cartão de crédito Crédito: Pixabay
A 4.ª Vara Cível de Maceió condenou o Banco BMG a pagar R$ 27.626,20 a um cliente por cobrar tarifas indevidas de sua conta. O autor da ação, cliente por empréstimos consignados, começou a ser cobrado em 2011 por descontos referentes a um contrato de cartão de crédito  sem que tenha firmado tal instrumento.
DOCUMENTO
O juiz Ayrton de Luna Tenório considerou que o banco devia comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.
A obscuridade do contrato também merece ser ressaltada. Isso porque, ao compulsar detido o instrumento contratual celebrado entre as partes, verifiquei que as cláusulas estabelecidas no mesmo não esclareceram que o contrato se tratava de uma modalidade diferenciada de empréstimo, junto à cartão de crédito consignado .Uma espécie de venda casada, expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, disse o magistrado.
Tenório explicou ainda que o contrato de cartão de crédito abrangia descontos mensais consignados em folha de pagamento, modalidade diversa dos contratos de cartão habituais. Do valor a ser pago, R$ 22.626,20 dizem respeito à restituição, em dobro, dos valores descontados e R$ 5 mil são referentes ao dano moral.
COM A PALAVRA, O BMG
A reportagem buscou o BMG. O espaço está aberto para manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados