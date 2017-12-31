Justiça libera R$ 225,7 milhões para PMs em greve

O desembargador Cornélio Alves, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, autorizou o governo do estado a remanejar R$ 225,7 milhões para pagamento dos salários dos servidores da Segurança Pública. A decisão foi tomada no plantão judiciário de sábado, atendendo a um mandado de segurança enviado à Justiça pelas associações que representam os militares.

Viaturas paradas em batalhão; ao lado, general Villas Bôas Crédito: Divulgação/PMRN

Policiais Militares e bombeiros estão aquartelados no estado desde o dia 19 de dezembro, em protesto contra atraso de salários. Eles afirmam que só deixarão os batalhões com viaturas e equipamentos em condições de uso. A partir do dia 20, policiais civis também passaram a trabalhar apenas em escala de plantão.

A paralisação das forças de segurança pública causou aumento da violência no estado, que recebeu reforço de tropas da Força Nacional e neste final de semana passou a receber militares das Forças Armadas. O Governo Federal mandou 2.800 homens e mulheres ao estado.

Mas este tipo de constante emprego das Forças Armadas em ações de segurança pública foi criticada ontem pelo general Eduardo Villas Bôas utilizou nas redes sociais. Preocupa-me o constante emprego do @exercito oficial em intervenções (GLO) nos Estados. Só no RN, as FA já foram usadas 3 X, em 18 meses. A segurança pública precisa ser tratada pelos Estados com prioridade Zero. Os números da violência corroboram as minhas palavras, escreveu o general na rede social.