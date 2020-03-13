Justiça do Rio suspende audiências e julgamentos por 60 dias

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares Crédito: Reprodução/ TV Globo

A partir da segunda-feira (16), a Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai adotar medidas para tentar evitar a transmissão do novo coronavírus . As audiências e sessões de julgamento de primeiro e segundo graus serão suspensas por 60 dias, e os prazos dos processos físicos serão suspensos por 14 dias. O prazo da suspensão poderá ser prorrogado, caso seja necessário.

"Assim, os advogados e as partes não precisarão ir aos fóruns nos próximos dias", afirmou o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares. "Em relação aos processos eletrônicos, os prazos correrão normalmente. E todas as serventias estarão funcionando", concluiu.

Na sexta-feira (13), o expediente será normal em todos os fóruns do Estado do Rio. As medidas para evitar a transmissão do coronavírus serão adotadas após a publicação dos atos executivos necessários. O principal objetivo é restringir a circulação de pessoas pelos prédios. Pelo Fórum Central, no centro do Rio, passam cerca de 50 mil pessoas diariamente.