Justiça derruba regime semiaberto de Alexandre Nardoni

Alexandre Nardoni foi condenado pela morte da filha, Isabella Crédito: Reprodução/TV Globo

filha Isabella, em março de 2008. A Justiça de São Paulo cassou a decisão que havia concedido o regime semiaberto a Alexandre Nardoni , condenado por matar a própria, em março de 2008.

Nardoni havia conseguido a mudança do regime de prisão em abril deste ano, após 11 anos preso. Na decisão, a Justiça ainda determinou que fosse aplicado em Nardoni um teste criminológico para aferir a capacidade de convívio social (teste Rorschach). Nardoni nega a autoria do crime.

Segundo o desembargador relator do caso, Luís Soares de Mello, embora Nardoni tenha cumprido o prazo para ter acesso ao regime semiaberto, ainda restam dúvidas sobre a readaptação social. "Tratando-se de delito hediondo, verdadeiramente nefasto, com penas altas a descontar, toda prudência será necessária para colocar-se o cidadão de volta ao convívio social. O caso, enfim, recomenda cautela de modo que o regresso do agravante ao seio social deve ser feito com toda a prudência possível", escreveu na decisão.

Outro desembargador, Euvaldo Chaib, comentou ainda na decisão a necessidade da realização do teste de personalidade. Segundo ele, o fato de Nardoni negar a autoria do crime, embora não existam indícios da veracidade da versão, faz com que o regime semiaberto seja negado. "A indiferença e a frieza do ora agravado causa assombro. Não há traço mínimo de arrependimento ou remorso pela morte da filha, de sorte que não apresenta prognose positiva para o benefício obtido."

Na última semana, Nardoni, que foi condenado a 30 anos, deixou a penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, na chamada "saidinha" do Dia Dos Pais