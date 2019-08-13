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Caso Isabella

Justiça derruba regime semiaberto de Alexandre Nardoni

De acordo com o desembargador Luís Soares de Mello, ainda restam dúvidas sobre a readaptação social do preso

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 11:30
Alexandre Nardoni foi condenado pela morte da filha, Isabella Crédito: Reprodução/TV Globo
A Justiça de São Paulo cassou a decisão que havia concedido o regime semiaberto a Alexandre Nardoni, condenado por matar a própria filha Isabella, em março de 2008.
Nardoni havia conseguido a mudança do regime de prisão em abril deste ano, após 11 anos preso. Na decisão, a Justiça ainda determinou que fosse aplicado em Nardoni um teste criminológico para aferir a capacidade de convívio social (teste Rorschach). Nardoni nega a autoria do crime.
Segundo o desembargador relator do caso, Luís Soares de Mello, embora Nardoni tenha cumprido o prazo para ter acesso ao regime semiaberto, ainda restam dúvidas sobre a readaptação social. "Tratando-se de delito hediondo, verdadeiramente nefasto, com penas altas a descontar, toda prudência será necessária para colocar-se o cidadão de volta ao convívio social. O caso, enfim, recomenda cautela de modo que o regresso do agravante ao seio social deve ser feito com toda a prudência possível", escreveu na decisão.
Outro desembargador, Euvaldo Chaib, comentou ainda na decisão a necessidade da realização do teste de personalidade. Segundo ele, o fato de Nardoni negar a autoria do crime, embora não existam indícios da veracidade da versão, faz com que o regime semiaberto seja negado. "A indiferença e a frieza do ora agravado causa assombro. Não há traço mínimo de arrependimento ou remorso pela morte da filha, de sorte que não apresenta prognose positiva para o benefício obtido."
Na última semana, Nardoni, que foi condenado a 30 anos, deixou a penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, na chamada "saidinha" do Dia Dos Pais.
Por lei, os presos do regime semiaberto têm direito de solicitar cinco saídas temporárias por ano, em datas comemorativas como Dia dos Pais, Dias das Mães e festa de final de ano.
> Condenado pela morte da filha, Nardoni sai da prisão para o Dia dos Pais

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