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Brutal

Justiça decreta prisão de esposa de homem encontrado em freezer no RS

A suspeita tem histórico criminal e já foi indiciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, adulteração de sinal de identificação veicular, apropriação indébita e receptação. O enteado da vítima está preso

Publicado em 07 de Março de 2025 às 09:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2025 às 09:05
Homem foi encontrado em freezer, na cidade do litoral gaúcho
Homem foi encontrado em freezer, na cidade do litoral gaúcho Crédito: Reprodução/Polícia Civil RS
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão temporária da esposa de Milton Prestes da Silva, de 55 anos, cujo corpo foi encontrado esquartejado e carbonizado em um freezer na cidade de Palmares do Sul. Seu enteado confessou participação no crime e está preso.
Juiz optou por prisão para evitar destruição de provas. O juiz Vitor Hummig, da Vara Judicial da Comarca de Palmares do Sul, defendeu que a prisão temporária permite que a polícia possa seguir as investigações sem interferências, impedindo que ela faça coação de testemunhas e descarte de provas.
A suspeita, que não teve sua identidade revelada, fugiu após ser questionada por familiares de Milton sobre o paradeiro dele. Segundo relatos, ela demonstrou nervosismo e usou um carro para escapar. O veículo foi encontrado abandonado horas depois nas proximidades da Lagoa do Quintão. No porta-malas, a polícia encontrou um serrote, uma corda e restos de carvão.
À reportagem, o delegado Antonio Carlos Ractz Jr., responsável pelo caso, afirma que a polícia ainda não encontrou a mulher, mas que "estão colhendo outros elementos de que ela tinha conhecimento e participou [do crime]". Suspeita tem histórico criminal. A mulher já foi indiciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, adulteração de sinal de identificação veicular, apropriação indébita e receptação.
O corpo de Milton foi encontrado em um freezer na própria casa na última terça-feira, na rua Visconde de São Leopoldo. Ele não era visto desde o dia 27 de fevereiro. Dois dias depois, vizinhos relataram ter visto uma intensa fumaça saindo da casa. O enteado foi detido em Gramado a cerca de 180 km do local do crime. Ele tem antecedentes por tráfico e associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, porte de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

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