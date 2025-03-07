Justiça decreta prisão de esposa de homem encontrado em freezer no RS

Homem foi encontrado em freezer, na cidade do litoral gaúcho Crédito: Reprodução/Polícia Civil RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão temporária da esposa de Milton Prestes da Silva, de 55 anos, cujo corpo foi encontrado esquartejado e carbonizado em um freezer na cidade de Palmares do Sul. Seu enteado confessou participação no crime e está preso.

Juiz optou por prisão para evitar destruição de provas. O juiz Vitor Hummig, da Vara Judicial da Comarca de Palmares do Sul, defendeu que a prisão temporária permite que a polícia possa seguir as investigações sem interferências, impedindo que ela faça coação de testemunhas e descarte de provas.

A suspeita, que não teve sua identidade revelada, fugiu após ser questionada por familiares de Milton sobre o paradeiro dele. Segundo relatos, ela demonstrou nervosismo e usou um carro para escapar. O veículo foi encontrado abandonado horas depois nas proximidades da Lagoa do Quintão. No porta-malas, a polícia encontrou um serrote, uma corda e restos de carvão.

À reportagem, o delegado Antonio Carlos Ractz Jr., responsável pelo caso, afirma que a polícia ainda não encontrou a mulher, mas que "estão colhendo outros elementos de que ela tinha conhecimento e participou [do crime]". Suspeita tem histórico criminal. A mulher já foi indiciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, adulteração de sinal de identificação veicular, apropriação indébita e receptação.