Justiça condena plano de saúde que negou atendimento a bebê

Atendimento de emergência foi negado para bebê Crédito: Marcelo Prest

Uma operadora de plano de saúde foi condenada na Justiça a pagar R$ 30 mil por danos morais a uma cliente. A empresa não ofereceu atendimento quando a consumidora procurou assistência hospitalar, em caráter de urgência, depois que o filho, de 1 ano e 8 meses, foi encontrado com pedaços de vidro na boca e com suspeita de também ter engolido o material cortante. A justificativa para negar o atendimento ao dependente no plano foi o atraso de seis dias no pagamento da mensalidade. A decisão sobre a indenização foi tomada pelo 11º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus.

De acordo com os advogados, mesmo com a cliente informando que o pagamento do plano de saúde já estava sendo providenciado, o atendimento foi negado. Diante da situação de urgência do filho, a usuária do plano precisou ir a outro hospital particular, onde o filho pôde ser atendido, graças ao pagamento de uma consulta avulsa. Posteriormente, ela buscou a Justiça pedindo a condenação do plano de saúde e solicitando uma indenização por danos morais devido ao abalo psicológico sofrido pela inoperância do plano de saúde em momento de urgência.

Na sentença, o juiz Francisco Soares da Silva apontou que a negligência representou atitude inaceitável por não prestigiar a vida do filho da autora, em detrimento ao formalismo de contrato ( ) causando violento abalo emocional na demandante: