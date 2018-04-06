Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça condena cinco pelo assassinato da travesti Dandara
Homofobia

Justiça condena cinco pelo assassinato da travesti Dandara

Dandara dos Santos foi morta a socos, chutes e golpes de pau e pedra em fevereiro de 2017, na periferia de Fortaleza; condenados confessaram crime

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 12:21
Cinco pessoas responsáveis pelo assassinato da travesti Dandara dos Santos, de 42 anos, foram condenadas na madrugada desta sexta-feira, 6. Todos foram condenados por homofobia, crime cruel e sem chance de defesa para Dandara. As penas são individualizadas conforme a participação de cada uma das cinco pessoas no crime.
Francisco José Monteiro de Oliveira Júnior foi condenado a 21 anos em regime fechado por ter atirado na travesti. Jean Victor Silva Oliveira foi condenado a 16 anos por usar um pedaço de madeira no linchamento.
Rafael Alves da Silva Paiva pegou 16 anos por ter agredido Dandara a chutes e pontapés. Francisco Gabriel dos Reis deve cumprir 16 anos por dar chineladas em Dandara. Isaías da Silva Camurça, 14 anos e 6 meses por ter agredido verbalmente a travesti.
Logo após a sentença os advogados de Jean Oliveira e Rafael Paiva anunciaram que vão recorrer da decisão. Eles entendem que as penas foram elevadas, tentando justificar que as agressões de Jean (paulada) e Rafael (chutes) não foram determinantes para a morte de Dandara dos Santos. Os três condenados não anunciaram recurso da sentença.
O julgamento durou 14 horas e 45 minutos e foi realizado no 1º Salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Dandara dos Santos foi morta a socos, chutes e golpes de pau e pedra em fevereiro de 2017, no bairro Bom Jardim, na periferia de Fortaleza. Os condenados confessaram o crime, mas negaram que não tinham a intenção de matá-la.
Ao todo são 12 acusados de participar do crime. Além dos cinco condenados, quatro são menores que cumprem medida socioeducativa em centros de reabilitação de Fortaleza. Dois são procurados pela Polícia. Um dos acusados, Júlio Cesar Braga, conseguiu ser retirado do julgamento por falta de provas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados