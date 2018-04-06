Justiça condena cinco pelo assassinato da travesti Dandara

Cinco pessoas responsáveis pelo assassinato da travesti Dandara dos Santos, de 42 anos, foram condenadas na madrugada desta sexta-feira, 6. Todos foram condenados por homofobia, crime cruel e sem chance de defesa para Dandara. As penas são individualizadas conforme a participação de cada uma das cinco pessoas no crime.

Francisco José Monteiro de Oliveira Júnior foi condenado a 21 anos em regime fechado por ter atirado na travesti. Jean Victor Silva Oliveira foi condenado a 16 anos por usar um pedaço de madeira no linchamento.

Rafael Alves da Silva Paiva pegou 16 anos por ter agredido Dandara a chutes e pontapés. Francisco Gabriel dos Reis deve cumprir 16 anos por dar chineladas em Dandara. Isaías da Silva Camurça, 14 anos e 6 meses por ter agredido verbalmente a travesti.

Logo após a sentença os advogados de Jean Oliveira e Rafael Paiva anunciaram que vão recorrer da decisão. Eles entendem que as penas foram elevadas, tentando justificar que as agressões de Jean (paulada) e Rafael (chutes) não foram determinantes para a morte de Dandara dos Santos. Os três condenados não anunciaram recurso da sentença.

O julgamento durou 14 horas e 45 minutos e foi realizado no 1º Salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Dandara dos Santos foi morta a socos, chutes e golpes de pau e pedra em fevereiro de 2017, no bairro Bom Jardim, na periferia de Fortaleza. Os condenados confessaram o crime, mas negaram que não tinham a intenção de matá-la.