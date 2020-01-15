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Conclusão

Justiça arquiva processo sobre morte de jovem na Chapada dos Guimarães

Inquérito sobre morte de Ariadne Wojcik foi encerrado. Justiça entendeu que não houve homicídio

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 20:41
A Justiça de Mato Grosso arquivou o processo que apurava a morte da jovem Ariadne Wojcik. Em novembro de 2016, seu corpo foi encontrado na Chapada dos Guimarães (MT), o caso teve grande repercussão na época. As informações são do site Metrópoles.
Horas antes de morrer, Ariadne fez uma publicação nas redes sociais afirmando que tinha sofrido abuso por parte de um procurador do Distrito Federal, na época professor da da Universidade de Brasília (UnB). O procurador sempre negou qualquer envolvimento no caso.
O processo de investigação durou mais de dois anos, até que a Justiça determinou seu arquivamento. A conclusão é de que não houve homicídio.

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