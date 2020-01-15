Justiça arquiva processo sobre morte de jovem na Chapada dos Guimarães

A Justiça de Mato Grosso arquivou o processo que apurava a morte da jovem Ariadne Wojcik. Em novembro de 2016, seu corpo foi encontrado na Chapada dos Guimarães (MT), o caso teve grande repercussão na época. As informações são do site Metrópoles.

Horas antes de morrer, Ariadne fez uma publicação nas redes sociais afirmando que tinha sofrido abuso por parte de um procurador do Distrito Federal, na época professor da da Universidade de Brasília (UnB). O procurador sempre negou qualquer envolvimento no caso.