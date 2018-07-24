Juridicamente, Hartung pode ser candidato à reeleição

Hartung havia dito que não concorreria mais a cargos eletivos Crédito: Bernardo Coutinho

Com as movimentações políticas indicando que o governador do Estado, Paulo Hartung (MDB), pode reconsiderar sua decisão de não disputar a reeleição, uma dúvida surge na cabeça dos eleitores capixabas: o emedebista pode voltar atrás e ser candidato?

Como Hartung não se desincompatibilizou da função dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para concorrer a outro cargo, que era até o dia 7 de abril, o emedebista só poderá disputar a reeleição, caso decida de fato ser candidato.

O governador poderá ter seu nome indicado na convenção do MDB no Estado, que deve ocorrer até o dia 5 de agosto (a data ainda não foi marcada). O registro de uma eventual candidatura à reeleição poderá ser feito até o dia 15 de agosto.

INAUGURAÇÕES

Desde o dia 7 de julho, quando passou a valer a regra que impede que candidatos participem de inaugurações, nomeiem ou demitam servidores, transfiram recursos ou façam publicidade institucional de órgãos públicos, o governador não participou de nenhuma agenda que, de acordo com a legislação eleitoral, o impeça de concorrer em uma possível reeleição.

De acordo com o advogado eleitoral Danilo Carneiro, as agendas do governador desde o período não representam nenhum impedimento, pelo menos do ponto de vista jurídico, para que ele dispute a reeleição.

"Ainda que ele tivesse feito alguma inauguração no período, nem isso, por si só, seria suficiente para impugnar a candidatura dele. O que poderia acontecer é de alguém questionar isso, dizendo que ele se beneficiou da máquina durante a campanha, e ele ter o seu registro de candidatura cassado. No entanto, acredito que juridicamente não há nada que possa o impedir de buscar a reeleição, se assim ele desejar", afirma.