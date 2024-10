Júri condena ex por tentativa de feminicídio de jornalista no RJ

Pena de Fred Henrique Lima Moreira foi de 17 anos e 9 meses de prisão; o caso se deu em abril de 2022, na Zona Sul do Rio

O 1º Tribunal do Júri do Rio condenou a 17 anos e nove meses de reclusão Fred Henrique Lima Moreira por tortura e tentativa de feminicídio da jornalista Ana Luiza Dias, a Luka Dias, sua ex-namorada. O Estadão busca contato com a defesa.