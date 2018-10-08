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Eleições 2018

Jungmann: fake news trouxeram apreensão, mas não achamos base real

O ministro ainda afirmou que o pleito transcorreu em 'paz, com efetividade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 02:20

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 02:20

Ministro Raul Jungmann Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse na noite deste domingo, 7, que as notícias falsas, chamadas de "fake news", "trouxeram apreensão no dia de hoje", e que não foi encontrado até o momento "nenhum indicador de que essas fake news tenham qualquer base fática ou real". O ministro ainda afirmou que o pleito transcorreu em "paz, com efetividade", e que a vontade do povo brasileiro foi "integralmente respeitada".
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"Aqueles que tentaram desmoralizar ou induzir a possibilidade de fraude foram investigados ou estão sendo investigados, serão denunciados e punidos. Não encontramos até o presente momento nenhum indicador de que esses fake news tenham qualquer base fática ou real", afirmou Jungmann.
"O sistema eletrônico mostra e demonstra sua higidez, sua capacidade de traduzir fielmente a vontade do povo brasileiro, que foi integralmente respeitada", completou.

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