Jungmann: fake news trouxeram apreensão, mas não achamos base real

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse na noite deste domingo, 7, que as notícias falsas, chamadas de "fake news", "trouxeram apreensão no dia de hoje", e que não foi encontrado até o momento "nenhum indicador de que essas fake news tenham qualquer base fática ou real". O ministro ainda afirmou que o pleito transcorreu em "paz, com efetividade", e que a vontade do povo brasileiro foi "integralmente respeitada".