Jungmann defende monitorar conversas de detentos em presídios

Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta terça-feira (06) que uma das maneiras de combater o crime organizado é registrar "todo e qualquer contato" dos detentos. Segundo ele, o registro das conversas nos parlatórios já valeria nos presídios novos. Nas cadeias antigas, isso dependeria de autorização da Justiça.

"Não entra nada e não sai nada que não é autorizado. Se houver necessidade, requisita-se ao juiz aquelas informações. É uma maneira de acabar com o fluxo de informações de dentro para fora. Isso dependerá de normatização para romper laços do comando do crime", disse ele a jornalistas depois de participar da cerimônia de abertura da ISC Brasil, uma conferência de segurança em São Paulo.

A medida, segundo ele, valeria para presídios novos. Nos antigos, dependeria de normatização. A ideia é registrar os diálogos, mas utilizar apenas os trechos ligados a esquemas criminosos, mediante ordem judicial, e "excluir o resto", como as conversas com advogados.

Sob o argumento da integração entre municípios, Estados e outros países, Jungmann também defendeu "plataformas de comunicação em tempo real".

"Precisamos regulamentar e melhorar nosso sistema de informação e nossas categorias em termos informacionais", acrescentou o ministro.

Sobre a crise do sistema carcerário brasileiro, Jungmann ressaltou que o Estado é incapaz de ampliá-lo na velocidade necessária. Citou que de 2000 a 2016, a ampliação de vagas foi da ordem de 171%, enquanto o déficit prisional cresceu 269%. Além de citar a falta de orçamento para segurança pública, criticou a Lei 8666, que trata de normas para licitações e contratos públicos, e o fato de a Constituição de 88 excluir as cidades da arquitetura da segurança.

"Nossa política de encarceramento tem que ser revista. As polícias aumentam sua produtividade e você não consegue acompanhar isso, não consegue orçamento para fazer isso. Sem falar da burocracia da Lei 8666, que faz com que a construção de um presídio dure em média cinco anos", afirmou ele.

Segundo o ministro, outro problema é a progressão da pena. Jungmann defende que quem comete crime hediondo "não deve ter direito nenhum a progressão de pena". Questionado sobre outras políticas que não a construção de presídios, ele disse que é preciso conversar com outros setores, mas que a política relacionada a drogas, por exemplo, ficou com o Ministério da Justiça.

O BNDES disponibilizou R$ 42 milhões para o ministério: R$ 32 milhões para os governos estaduais e R$ 10 milhões para os municipais, um empréstimo com juros favoráveis. Ainda não há um plano estratégico de segurança nacional. A agenda do ministro, cuja pasta extraordinária foi criada há uma semana, na esteira da intervenção federal no Rio de Janeiro, está pautada em encontros iniciais com o Executivo e agentes de segurança.