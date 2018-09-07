Juízes e procuradores condenam facada em Bolsonaro e pedem serenidade

Em nota pública, uma das principais entidades da magistratura e do Ministério Público repudiou nesta quinta-feira, 6, a facada desferida no deputado Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL  em campanha no centro de Juiz de Fora (MG), Bolsonaro foi golpeado no abdome por Adélio Bispo Oliveira, que acabou preso em flagrante. O presidenciável foi operado e está fora de perigo.

Diante da notícia de que o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante visita ao estado de Minas Gerais, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) vem a público lamentar a violência praticada e repudiar todo tipo de agressão contra qualquer candidato, diz a nota da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), que reúne juízes, promotores e procuradores em todo o País.

A entidade pede responsabilização do agressor, já identificado pelas autoridades policiais, conclamando todos à serenidade.