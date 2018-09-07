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Nota

Juízes e procuradores condenam facada em Bolsonaro e pedem serenidade

Em nota pública, Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) repudiou 'todo tipo de agressão contra qualquer candidato'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 23:46

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 23:46

Em nota pública, uma das principais entidades da magistratura e do Ministério Público repudiou nesta quinta-feira, 6, a facada desferida no deputado Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL  em campanha no centro de Juiz de Fora (MG), Bolsonaro foi golpeado no abdome por Adélio Bispo Oliveira, que acabou preso em flagrante. O presidenciável foi operado e está fora de perigo.
Diante da notícia de que o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante visita ao estado de Minas Gerais, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) vem a público lamentar a violência praticada e repudiar todo tipo de agressão contra qualquer candidato, diz a nota da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), que reúne juízes, promotores e procuradores em todo o País.
A entidade pede responsabilização do agressor, já identificado pelas autoridades policiais, conclamando todos à serenidade.
A nota é subscrita por Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas); José Robalinho Cavalcanti Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR); Fernando Marcelo Mendes Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasileiro (Ajufe); Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp); Jayme Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT); Elísio Teixeira Lima Neto, presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT); Fábio Francisco Esteves, presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal (Amagis-DF); e Antônio Pereira Duarte, presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM).

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