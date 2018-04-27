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Política

Juíza não vê indicação de urgência em exame médico de Lula

Magistrada adiou decisão sobre pleito dos advogados do ex-presidente e disse ter pedido informações à Polícia Federal

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 22:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 22:23
Magistrada adiou decisão sobre pleito dos advogados do ex-presidente e disse ter pedido informações à Polícia Federal Crédito: Ricardo Stuckert
A juíza da 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, Carolina Lebbos, afirmou não haver indicação de urgência em exame médico solicitado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela não deferiu pedido dos advogados sob o pretexto de que já pediu informações da Polícia Federal sobre o pleito.
O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o petista, reiterou, nesta quarta-feira, 25, o pedido formulado no dia 20.04 (evento 66) para que o Peticionário seja atendido periodicamente e sempre que necessário pelos médicos listados naquela peça, diante das razões ali expostas  devidamente acompanhadas de relatório médico.
A defesa ressaltou que Lula tem 72 anos de idade, está custodiado desde o dia 07.04.2018 na Superintendência da Polícia Federal no Paraná e, desde então, não passou por qualquer exame de rotina como habitualmente vinha realizando pelas mesmas razões expostas na petição anterior.
Consigne-se, ademais, e sempre com o devido acatamento, que a Defesa do Peticionário obteve informações de que outras pessoas que se encontram custodiadas na Superintendência da Polícia Federal no Paraná recebem atendimento de médicos por eles indicados, de forma que o pedido ora reiterado, além de necessário para preservar a saúde do Peticionário, não implicará em qualquer alteração na rotina daquele estabelecimento, argumentam.
A juíza, no entanto, adiou a decisão.
Quanto ao pedido de evento 90 [feito pela defesa de Lula], não havendo indicação de urgência, já houve solicitação de informações à Superintendência da Polícia Federal, a fim de subsidiar a análise judicial (evento 83), anotou.

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