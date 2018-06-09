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Justiça

Juíza condena Frota em R$ 50 mil por dizer que juiz julgou com a bunda

Tônia Kôroku, da 13ª Vara Cível de SP, considera que o ator abusou de seu direito de livre manifestação ao ofender nas redes sociais Luís Eduardo Scarabelli

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 23:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 23:48
O magistrado absolveu a ex-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres do governo Dilma, Eleonora Menicucci, em ação movida por Frota Crédito: Twitter | Reprodução
A juíza Tônia Yuka Kôroku, da 13.ª Vara Cível, condenou o ator Alexandre Frota a indenizar em R$ 50 mil o juiz Luís Eduardo Scarabelli a título de danos morais. O magistrado absolveu a ex-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres do governo Dilma, Eleonora Menicucci, em ação movida por Frota. Após o resultado, ele postou mensagens nas redes sociais em que chamou Scarabelli de ativista do movimento gay e afirmou que o juiz julgou com a bunda.
Frota processou a ex-ministra após ela fazer críticas sobre a visita do ator ao ministro da Educação, Mendonça Filho, em maio do ano passado, e também por tê-lo acusado de fazer apologia ao estupro durante entrevista.
Eleonora havia sido condenada em primeira instância e teria que pagar uma indenização de R$ 10 mil, mas recorreu e acabou absolvida por Scarabelli, da 2.ª Turma Cível do Colégio Recursal Central de São Paulo.
Terminou agora a audiência e, como a gente já esperava, eu fui julgado por um juiz ativista do movimento gay. O juiz não julgou com a cabeça, julgou com a bunda. E deu a causa para a Eleonora, por enquanto. Isso gera jurisprudência, afirmou Frota, após sair da audiência.
Em dezembro, a juíza Tônia Kôroku determinou liminarmente que Frota tirasse do ar as mensagens consideradas ofensivas ao juiz.
Na decisão desta sexta-feira, 8, que condenou Frota a pagar R$ 50 mil, a magistrada afirma que o ator é figura pública que possui milhares de seguidores nas redes sociais, de sorte que as suas postagens direcionadas a ofender o autor (juiz Scarabelli) tiveram amplo alcance.
Restou suficientemente comprovado que o réu abusou de seu direito de livre manifestação com a clara intenção de ofender a honra, a imagem, o nome e a atividade profissional exercida pelo autor, anotou a magistrada.
Crédito: Reprodução
COM A PALAVRA, A DEFESA DE FROTA
A reportagem fez contato com a defesa do ator Alexandre Frota. O espaço está aberto para manifestação.
COM A PALAVRA, OS ADVOGADOS DO JUIZ LUÍS EDUARDO SCARABELLI
Os advogados Débora Rodrigues e Igor Tamasauskas, constituídos pelo juiz Luís Eduardo Scarabelli, disseram que a decisão contém claramente um recado a quem faz da ofensa o argumento. Essa decisão mostra que o Judiciário está atento para colocar limites em quem desrespeita o debate público com ofensas.

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