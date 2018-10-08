Jucá perde a eleição e não consegue renovar o mandato de senador

Depois de seis mandatos consecutivos, o senador(MDB-RR) foi derrotado nas eleições para o Senado. A disputa com Mecias de Jesus (PRB) foi acirrada. Somente nos últimos votos, apurados às 23h26, o segundo colocado foi conhecido. Em primeiro lugar, foi escolhido o ex-deputado federal Chico Rodrigues (DEM), com 11.318 votos.