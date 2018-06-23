Jovens estão cada vez menos decisivos nas eleições

Bruno Canno, de 17 anos, vai votar pela primeira vez nas eleições de outubro deste ano Crédito: Marcelo Prest

Aos 17 anos, o estudante Bruno Canno vai votar pela primeira vez em outubro. Não terão os votos dele nenhum dos candidatos que se apropriaram de recursos públicos ou que receberam dinheiro sujo para oferecer vantagens. Crítico, busca mudanças e usa a habilidade com a internet para identificar quem realmente é capaz de oferecê-las. Não é um presidente que vai resolver todo o problema do Brasil. Ele não faz milagre, mas muita gente acredita nisso. Vivemos sob um sistema de três Poderes. Muitas coisas não dependem dele, comentou.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, em 2000, os eleitores com idade entre 16 e 34 anos representavam 47,5% dos 2 milhões de votantes da época.

Nas quase duas décadas que se passaram de lá para cá, os mais jovens têm ficado cada vez menos decisivos para as eleições no Espírito Santo. De acordo com os números consolidados de 2017, o grupo com idade entre 16 e 34 anos representou 35,5% dos 2,7 milhões de eleitores.

E a proporção vem caindo sucessivamente, em todos os anos. Por outro lado, vem crescendo o volume de eleitores do Espírito Santo com 60 anos ou mais. Não necessariamente, contudo, o grupo com mais idade vem se tornando mais decisivo nos processos eleitorais.

IMPACTOS

Essa mudança na característica do eleitorado afeta a campanha eleitoral a ser pensada pelos candidatos e pode interferir também no próprio resultado do pleito. É o que avalia o cientista político e professor da UnB David Fleischer, que reconhece o fenômeno da redução da proporção de jovens em todo o país.

"Isso não é uma boa notícia para candidatos como Jair Bolsonaro. Pesquisas mostraram que ele tem boa penetração nas idades menores. As campanhas terão que jogar propostas de vantagens para os mais velhos, em termos de plano de saúde, em termos de Previdência Social. Sabemos que a reforma da Previdência tem que ser feita rapidamente em 2019. Provavelmente, ninguém vai falar a favor dela abertamente durante a campanha. As faixas etárias que, em tese, teriam que trabalhar mais para se aposentar são as mais altas, já perto de sair, embora isso seja muito relativo", comentou.

A redução não significa que eles não possam ter um grande poder de influência na eleição. A internet fará diferença e os jovens são o público que melhor a maneja Vitor de Angelo - Sociólogo e professor

Já o sociólogo e professor da UVV Vitor de Angelo minimiza o fato de os mais jovens estarem ficando menos decisivos, em razão do volume do eleitorado que representam.

Ele sustenta que bases eleitorais de candidatos costumam ter menos relação com a idade e mais com fatores como profissão, área de atuação e temas de militância.

"Mesmo diminuindo, o eleitorado jovem tem um desempenho, em termos de divulgação da campanha, de mobilização e de divulgação de projetos e de propostas muito maior do que os grupos que estão aumentando. E isso diz o quanto aquelas pessoas podem ser decisivas. A redução não significa que eles não possam ter um grande poder de influência na eleição. A campanha é curta, a internet fará diferença e os jovens são o público que melhor a maneja", argumentou.

É justamente pela internet que a estudante Ana Karoline Sefanon, 17, recebe, verifica e compartilha informações sobre política. Este ano também marcará a primeira vez dela diante de uma urna eletrônica, e consciência crítica não faltará.