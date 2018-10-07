Jovens e idosos definiram prioridades para escolher voto

Eleitores de todas as idades mostraram na urna o desejo para o futuro do País por meio do voto de cada um. Os grupos de eleitores jovens e idosos procuraram definir o que era melhor para o Brasil e buscaram em cada candidato a iniciativa para mudar a realidade de instabilidade política e econômica de hoje. Para os grupos, contudo, acabar com a corrupção e melhorar setores como economia, saúde e segurança é a tarefa de quem será eleito.

Os amigos e a família foram responsáveis pelas discussões em torno de quem deveria ser o escolhido entre os dois grupos. A universitária Beatriz Magalhães, de 18 anos, diz que viveu o problema da divisão entre os eleitores com os colegas de universidade e que isso deixou muitos dos amigos com medo.

Conversei com a minha família e com os colegas da universidade e vi as propostas dos candidatos pra escolher o meu voto. Não foi muito bom no começo porque estava todo desorientado e, até mesmo, perdido com tanta polarização, diz Beatriz.

Sebastião José da Silva de 69, aposentado e morador de Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Vando Lopes

O aposentado Sebastião José da Silva, de 69 anos, e morador de Porto de Santana Cariacica há mais de 50 anos nunca deixou de votar porque faz questão de exercer sua cidadania. Se eu não votar, outros decidirão no meu lugar e eu não quero isso, diz.

Em sua segunda oportunidade de expressar o voto, a estudante Andiara Mendes, de 20 anos, escolheu os candidatos pelas propostas e pelo passado nas leituras. Eu acho que, daqui a quatro anos, vamos ter um país com menos desigualdades, mais direitos pra todos e menos corrupção. Hoje, a Educação é o que precisa mudar porque, quando educamos as pessoas, estamos formando opiniões, ética e, sem isso, não estamos dando direitos às pessoas de terem algo, analisa.

A universitária Andrea Melo Largura Crédito: Vando Lopes

Para a estudante Andrea Melo Largura, de 23 anos, que mora em Maruípe, os adolescentes e jovens precisam exercer sua cidadania e se sente muito feliz e contribuindo para as melhoras no País.

De acordo com o policial militar aposentado, José Pereira, de 71 anos, o maior problema do Brasil é a ausência da valorização a figura da família e respeito com o próximo. Ele conta que o povo já está cansado de ver a corrupção e que espera melhoras após as Eleições. A gente não espera o pior. Você não pode votar de qualquer maneira. Você tem que escolher um candidato digno de exercer a função, porque ele vai nos representar e eu votei consciente disso, garante.

Por Matheus Cabidel e Vando Lopes, residentes do 21º Curso de Residência da Rede Gazeta