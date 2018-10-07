Jovens e idosos definiram prioridades para escolher voto

Eleitores de todas as idades mostraram na urna o desejo para o futuro do País por meio do voto de cada um. Os grupos de eleitores jovens e idosos procuraram definir o que era melhor para o Brasil e buscaram em cada candidato a iniciativa para mudar a realidade de instabilidade política e econômica de hoje. Para os grupos, contudo, acabar com a corrupção e melhorar setores como economia, saúde e segurança é a tarefa de quem será eleito.
Os amigos e a família foram responsáveis pelas discussões em torno de quem deveria ser o escolhido entre os dois grupos. A universitária Beatriz Magalhães, de 18 anos, diz que viveu o problema da divisão entre os eleitores com os colegas de universidade e que isso deixou muitos dos amigos com medo.
Conversei com a minha família e com os colegas da universidade e vi as propostas dos candidatos pra escolher o meu voto. Não foi muito bom no começo porque estava todo desorientado e, até mesmo, perdido com tanta polarização, diz Beatriz.
O aposentado Sebastião José da Silva, de 69 anos, e morador de Porto de Santana Cariacica há mais de 50 anos nunca deixou de votar porque faz questão de exercer sua cidadania. Se eu não votar, outros decidirão no meu lugar e eu não quero isso, diz.
Em sua segunda oportunidade de expressar o voto, a estudante Andiara Mendes, de 20 anos, escolheu os candidatos pelas propostas e pelo passado nas leituras. Eu acho que, daqui a quatro anos, vamos ter um país com menos desigualdades, mais direitos pra todos e menos corrupção. Hoje, a Educação é o que precisa mudar porque, quando educamos as pessoas, estamos formando opiniões, ética e, sem isso, não estamos dando direitos às pessoas de terem algo, analisa.
Para a estudante Andrea Melo Largura, de 23 anos, que mora em Maruípe, os adolescentes e jovens precisam exercer sua cidadania e se sente muito feliz e contribuindo para as melhoras no País.
De acordo com o policial militar aposentado, José Pereira, de 71 anos, o maior problema do Brasil é a ausência da valorização a figura da família e respeito com o próximo. Ele conta que o povo já está cansado de ver a corrupção e que espera melhoras após as Eleições. A gente não espera o pior. Você não pode votar de qualquer maneira. Você tem que escolher um candidato digno de exercer a função, porque ele vai nos representar e eu votei consciente disso, garante.
Por Matheus Cabidel e Vando Lopes, residentes do 21º Curso de Residência da Rede Gazeta